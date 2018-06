Migranti, Macron: bisogna rafforzare rapporti con Paesi ... -2

Roma, 15 giu. - "Il nostro auspicio è che a questo lavoro si associno Spagna e Germania", ha affermato il capo dell'Eliseo.

"Noi, con i nostri partner, lanceremo iniziative concrete per gestire i flussi e avere vere risposte umanitarie", ha continuato, sottolineando la necessità di una "cooperazione che va rafforzata". "Questa risposta umanitaria non comincia quando arrivano delle navi nelle nostre acque, comincia il giorno in cui uomini e donne vengono messi nelle condizioni di prendere il mare e di rischiare la vita", ha precisato Macron, sottolineando la necessità di una maggiore cooperazione con le autorità di questi Paesi. Paesi dove "abbiamo avviato un lavoro di coperazione e di formazione, di sviluppo in questi Paesi. Bisogna proseguirlo e intensificarlo adottando iniziative nuove".

"Continueremo anche la nostra cooperazione anche su temi come la Libia, ha evidenziato Macron.