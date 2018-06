Consiglio franco-tedesco, Parigi conta su "massimo degli accordi"

Parigi, 15 giu. - La Francia auspica di "raggiungere il massimo degli accordi martedì" nel corso del Consiglio franco-tedesco a Meseberg, in particolare sull'armonizzazione del diritto d'asilo, sulla protezione delle frontiere e le azioni nei Paesi di origine e di transito dei migranti. Lo ha reso noto l'Eliseo.

Nel corso del summit il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel, con i ministri dei rispettivi Paesi per Economia, Esteri, Difesa e Ricerca, affronteranno i temi legati alla migrazione tentando una larga convergenza delle posizioni in vista della riunione dei Paesi membri Ue prevista per fine giugno, sui "principi di solidarietà e responsabilità".

Una delle priorità sarà anche quella di sviluppare una strategia di difesa e intervento europeo, di cui la Francia è capofila e di cui fanno parte anche Germania e Gran Bretagna. Altri dossier sul tavolo, il rafforzamento dell'unione bancaria, la creazione di un budget dell'Eurozona e le questioni climatiche.

(fonte afp)