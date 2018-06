Renzi: da Di Maio bugie su 80 euro e su tante altre cose

Roma, 15 giu. - Le parole di Luigi Di Maio sugli 80 euro di bonus fiscale varati dal governo Renzi sono "una bugia". Lo dice l'ex segretario Pd nella sua enews: "Di Maio dice che io avrei venduto l'Italia per 80 euro, scambiando la flessibilità con l'immigrazione. Basta guardare le agende per capire che è una frase falsa".

"Gli 80 euro - spiega Renzi - vengono presentati a marzo 2014, l'operazione Tritone arriva mesi e mesi dopo. Non solo. Il fatto che i rifugiati sbarchino in Italia non dipende da una scelta del mio governo ma dagli accordi di Dublino del 2003, ai tempi in cui Di Maio frequentava ancora la scuola e Berlusconi era il premier".

Aggiunge Renzi: "Con Tritone abbiamo solo preteso di decidere noi in quali posti mandarli per evitare che le varie navi scegliessero a piacere il porto creando situazioni di ingorghi senza coordinamento. Atteso che dovevano venire in Italia, per legge, abbiamo preteso di coordinare gli sbarchi per evitare di lasciarli tutti a Pozzallo. Ma inserire la storia degli 80 euro è una bugia bella e buona. Anzi una bugia né bella, né buona. Come tutte le bugie di Di Maio. Che iniziano a essere tante".