Stadio Roma, M5S: Raggi non coinvolta, basta bugie su di lei

Roma, 15 giu. - "Basta bugie contro Virginia Raggi! Il sindaco di Roma e il Comune non sono coinvolti nell`inchiesta sullo Stadio. Lo ha dichiarato due giorni fa il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, ma questa importante specifica viene ignorata e la stampa ha inventato in malafede un "sistema Raggi" che non esiste. A Virginia Raggi va tutto il sostegno del Movimento 5 Stelle. Cambiare una città eredidata in macerie e con le fondamenta marce non è una passeggiata, questo lo abbiamo sempre saputo ed è da stimolo ogni giorno di più per non mollare". Lo dichiarano i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli.