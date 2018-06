Migranti, Macron:rispettare diritti ma impossibile accogliere tutti

Roma, 15 giu. - Esistono diritti fondamentali, che la Francia come l'Italia riconosce e rispetta, e il diritto di asilo è tra questi, mentre altra cosa sono i migranti economici: "Non possiamo accoglierli tutti". Il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto così alla richiesta di un commento sulle tensioni dei giorni scorsi tra Parigi e Roma riguardo la vicenda dell'Aquarius. Parlando in conferenza stampa a fianco del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Macron ha detto che "nessuno può cambiare le regole e rimettere in discussione i diritti". Tuttavia, "poi ci sono coloro che se ne vanno dai loro Paesi per ragioni economiche, problema che tocca molto anche l'Italia, su questo tema non possiamo accogliere tutti".

"Dobbiamo avere politica umana, ma esigente", ha affermato Macron, che contrasti il traffico degli scafisti e "consenta il rientro dei migranti nei Paesi di origine. Non può esserci la stessa politica migratoria per le due categorie".