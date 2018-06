Renzi: Salvini non ha bloccato sbarchi, ha sequestrato nave

Roma, 15 giu. - Matteo Salvini non ha bloccato gli sbarchi, ha solo "preso in ostaggio una nave". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Salvini ha fatto credere agli italiani di aver bloccato gli sbarchi. Non ha bloccato proprio nulla. Ha più facilmente preso in ostaggio una nave con 629 persone e ci ha giocato una cinica battaglia politica. Molti italiani lo hanno apprezzato per questo, io no".

Renzi rilancia il concetto di "aiutarli a casa loro", ma - precisa - in modo diverso da come la intende Salvini: "Siamo un'altra cosa davvero. L'ho ripetuto lo scorso anno nel libro Avanti: 'Aiutiamoli a casa loro'. Ma se vuoi aiutarli a casa loro non blocchi una nave con donne e bambini in mezzo al Mediterraneo: aumenti i soldi per la cooperazione internazionale. Se vuoi solidarietà dall'Europa blocchi i soldi italiani che vanno al governo ungherese che costruisce muri, non fai sceneggiate buone per mille like su facebook. Se vuoi che tutti accolgano, cambi il trattato di Dublino, voluto e firmato dalla Lega quando era al Governo".

(segue)