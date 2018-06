Migranti, Macron: asse volenterosi? Diffido di queste formule

Roma, 15 giu. - "Un asse di volenterosi? Diffido di queste formule che non hanno mai portato fortuna nella storia", ma "se l'Italia ha contatti privilegiati" con Paesi come Austria e Ungheria può usarli "per farli aderire a regole di maggiore solidarietà" europea. Così il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto a una domanda sull'asse annunciato due giorni fa da Berlino dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz tra i ministri dell'Interno austriaco, tedesco e italiano sulla questione migratoria.

"Io so una cosa - ha detto Macron - l'Italia ha un capo di governo, la Francia ha un capo di Stato, la Germania ha un capo di governo ed è a questo livello che dobbiamo lavorare, perchè rispondono al parlamento e al popolo". Il presidente francese ha quindi sollecitato una collaborazione tra Italia e Francia, "associando Spagna e Germania per arrivare a una soluzione europea che possa convincere tutti".

"Se Italia ha contatti privilegiati, può usarli per far aderire Austria e Ungheria a regole di maggiore solidarietà" europea, ha concluso.