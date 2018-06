Renzi: stadio Roma? Amministrazione Raggi ferma tutto

Roma, 15 giu. - La vicenda giudiziaria si chiarirà nei tribunali, ma l'inchiesta sullo stadio della Roma è la conferma che "tutto quello in cui mette mano l'amministrazione grillina di Roma si ferma". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews: "L'ennesimo scandalo giudiziario che sta catturando l'attenzione dei media riguarda la costruzione del nuovo stadio della Roma. Personalmente sono e rimango garantista. Si è colpevoli solo con sentenza passata in giudicato e qui nessuno è colpevole finché una sentenza lo certificherà".

"Ragiono di politica, non di giustizia", aggiunge. "Penso che cambiare il progetto per lo stadio sia stata una pessima idea: sono diminuite le opere pubbliche e sono aumentate le consulenze. Conclusione: tutto quello in cui mette mano l'amministrazione grillina di Roma si ferma. È stato così per le Olimpiadi, e il conto lo stanno pagando gli italiani. È stato così per lo Stadio, e mi dispiace per i tifosi giallorossi".