Renzi: Lega-M5s non permettono a parlamentari di lavorare

Roma, 15 giu. - La maggioranza Lega-M5s sta "impedendo ai parlamentari di lavorare". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

"Per il momento - dice - dopo 100 giorni non sono partite nemmeno le commissioni parlamentari. Perché Cinque Stelle e Lega, cioè la maggioranza, non sono d'accordo. Non era mai accaduto nella storia di diciotto legislature che dopo 100 giorni i parlamentari non fossero messi in condizioni di lavorare".

Continua Renzi: "Poi si dice: gli sprechi della politica. Il primo spreco della politica viene da questa incredibile maggioranza che si riempie la bocca contro la casta, ma poi non permette ai parlamentari di lavorare. Vi scrivo da un Senato che anche oggi è semivuoto. Ma la colpa non è dei senatori, la colpa è della maggioranza che non fa lavorare il Parlamento".