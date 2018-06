Roma, 15 giu. - "Sono passate 48 ore da quando @repubblica e il Fatto quotidiano hanno scritto che martedì scorso l'avvocato Lanzalone, arrestato per corruzione, era a cena con Davide Casaleggio per parlare di nomine pubbliche. Finora non è arrivata alcuna smentita. Perché Casaleggio non smentisce?". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.