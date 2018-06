Conte: con Francia d'accordo su migrazione e governance economica

Roma, 15 giu. - "Sono davvero lieto di aver incontrato il presidente Macron nella prima visita bilaterale da presidente del Consiglio e lo ringrazio per il proficuo scambio di opinioni avuto. Abbiamo condiviso l'idea di lavorare insieme alle principali sfide Ue: la migrazione e la governance economica dell'Ue che sarà al centro del Consiglio europeo di fine giugno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il presidente francese all'Eliseo.

"La posta in gioco è un'Europa più forte, più equa, che possa soddisfare le aspettative di tutti i cittadini", ha avvertito Conte, annunciando che "la nostra collaborazione avrà una prima occasione di manifestarsi al vertice bilaterale che si terrà in autunno a Roma. Sarà la sede quella per intensificare i vari livelli di scambio e rafforzare la cooperazione" tra i nostri due paesi.