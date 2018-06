Renzi: Lega-M5s non mantengono nessuna delle promesse elettorali

Roma, 15 giu. - Lega e M5s stanno "cancellando" le promesse della campagna elettorale, secondo Matteo Renzi. L'ex segretario Pd lo scrive nella sua enews. "Nessuna delle proposte della campagna elettorale su cui Cinque Stelle e Lega hanno preso voti è stata veramente affrontata".

Ricorda Renzi: "Avevano promesso il reddito di cittadinanza, non ne parlano più. Avevano promesso la flat tax, non ne parlano più. Avevano promesso di cancellare la Fornero nel primo consiglio dei ministri, non ne parlano più. Faranno un gigantesco lavoro di comunicazione per cancellare le promesse, non per mantenerle".