Renzi: è governo Gattopardo, più che del cambiamento

Roma, 15 giu. - Altro che "governo del cambiamento", quello sostenuto da Lega e M5s è l'esecutivo del "Gattopardo", secondo Matteo Renzi. L'ex leader Pd lo scrive nella sua enews. "Sono passati 100 giorni dalle elezioni. Possiamo dire che non ci siamo annoiati ma il governo del cambiamento per adesso è solo il governo del gattopardo: tutto sembra cambiare mentre nulla cambia".

"La nuova maggioranza di Governo - aggiunge - in questi 100 giorni sostiene di aver scritto la storia almeno 8 volte. Ha avanzato e poi fortunatamente ritirato l'accusa di alto tradimento per il Presidente della Repubblica. Ha creato frizioni diplomatiche con tutti i vicini a cominciare dalla Tunisia, nostro storico alleato nel Mediterraneo. Ha scolpito il proprio accordo grazie a un faticoso lavoro programmatico che ci è costato cento punti di spread (se rimane questa media, alla fine dell'anno saranno più o meno due miliardi di euro di costi in più sul debito pubblico, che pagheremo noi italiani) ma che abbiamo recentemente scoperto essere stato impostato in una cena segreta presso un importante costruttore romano".