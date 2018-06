Conte: nessuno in Ue può lavarsi le mani di problema migranti

Roma, 15 giu. - "Nessuno può rimanere estraneo e lavarsi le mani rispetto al problema" dei migranti. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa al termine della colazione di lavoro all'Eliseo con il presidente francese Macron, ribadisce la linea del governo M5S-Lega sull'immigrazione.

"Servono centri di identificazione europea per accelerare l'identiticazione e, quanto all'asilo, è il concetto stesso dello Stato di primo ingresso che va ripensato, chi mette piede in Italia mette piede in Europa", ha scandito Conte.

Bisogna "tutelare i diritti fondamentali dell'uomo e incrementare la lotta agli speculatori e trafficanti di questa moderna tratta disumana, ha aggiunto, il che vuol dire "cambiare il regolamento di Dublino e rafforzare i vincoli di solidarietà".