Il Papa ringrazia Valencia: commosso per accoglienza a migranti

Roma, 15 giu. - "Il Papa mi ha detto di riferirvi che è commosso per il nostro comportamento e si felicita e congratula con la diocesi di Valencia per la prontezza e la generosità con cui ha reagito, e l'esempio di carità che si sta dando nei confronti di queste povere persone": lo ha detto il cardinale Antonio Cañizares, arcivescovo di Valencia, in un messaggio inviato oggi alla sua diocesi dopo essere stato ricevuto ieri in udienza privata in Vaticano, in merito all'accoglienza nei confronti dei migranti della nave Aquarius e di altre due navi militari italiane che sbarcheranno a Valencia domenica.

"Stiamo seguendo con vero e appassionato interesse, stupore, compassione e vergogna - scrive il cardinale Cañizares nel testo tradotto in italiano dal Sir -, durante lunghi e angosciosi giorni, le traversie di 629 persone attraverso il Mediterraneo, un mare che sta diventando una tomba anonima, insaziabile e divoratrice che si è presa tantissime vittime dell'ingiustizia, degli egoismi dei potenti, delle crudeltà disumane, di bastardi interessi di mafie inconfessabili e delle chiusura in se stesse delle nazioni, senza ascoltare come si dovrebbe i Paesi più poveri da cui provengono queste vittime".

La vicenda dell'Aquarius, afferma il porporato, "ha travolto le nostre coscienze e ci ha rialzati in piedi per accudire chi bussa alla porta del cuore e alla coscienza collettiva dei popoli e delle nazioni. E' un appello alle persone di buona volontà e soprattutto alla coscienza umanitaria e cristiana". Il cardinale ricorda che, dopo l'arrivo al porto di Valencia, sarà organizzata l'accoglienza e la distribuzione dei profughi nelle diverse zone della Spagna. "Dal primissimo momento la diocesi si è messa a disposizione" per "accogliere, aiutare, sostenere e curare coloro che arrivano", ricorda, ed è pronta "ad accogliere, proteggere, promuovere ed integrare i migranti e rifugiati" come insegna Papa Francesco. "Lo abbiamo fatto sapere alle nostre autorità della comunità autonoma, locale e nazionale e all'opinione pubblica - precisa -. Faremo tutto il necessario che rientra nelle nostre possibilità: senza calcoli". La Delegazione diocesana per le migrazioni, la Caritas diocesana, l'Università Cattolica con "medici, infermieri, docenti, linguisti", gli Ordini e le Congregazioni religiose, il seminario, le parrocchie, le famiglie, i sacerdoti, i laici, i volontari, le associazioni - conclude - "tutti si sono offerti e sono disposti a collaborare per dare una risposta cristiana di amore, carità e giustizia a questa situazione di emergenza".