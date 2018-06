Salvini: stop a cibo contraffatto, sui barconi c'è anche quello

Torino, 15 giu. - "Non distinguo tra barcone e barcone: se per salvare vite in mare è giusto dire no al traffico di esseri umani, sono pronto anche a dire no a qualche barcone che vuole attraccare da noi con riso e cibi contraffatti. Prima gli italiani vale non solo per difendere i confini, ma anche per difendere il lavoro e il diritto alla salute". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dal palco del Villaggio Coldiretti di Torino.

"Se dovrò alzare la voce anche di fronte a qualche potente multinazionale o azienda farmaceutica che mette fuorilegge la dieta mediterranea contate su di me", ha promesso Salvini.