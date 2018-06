Migranti, Toti: governo finalmente ha preso il toro per le corna

Genova, 15 giu. - "Con la gestione della vicenda della nave Aquarius è stata data una scossa salutare a una questione che l'Europa trascinava da anni senza trovare una soluzione, anzi senza volerla trovare. Finalmente abbiamo preso il toro per le corna, abbiamo costretto tutti i principali Stati del Mediterraneo ad aprire un dibattito senza lasciare sola l'Italia, come accaduto negli ultimi 5 anni nonostante le tante parole spese sull'argomento". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, al termine della visita a Genova del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con il quale ha avuto un colloquio insieme al sindaco Bucci e al sottosegretario ai Trasporti, Edoardo Rixi.

"È bastato chiudere per qualche ora i porti italiani - ha sottolineato il governatore ligure e consigliere politico di Forza Italia - per aprire i porti spagnoli e per avere una reazione della Francia che, evidentemente, significa che comincia a considerare l'idea di non poter più guardare il fenomeno dal buco della serratura ma di doversene fare carico".

"Il ministro - ha aggiunto Toti - ha manifestato tra le altre cose l'intenzione di venire a Ventimiglia e penso che lo farà presto. Approfittando della presenza del sottosegretario Rixi -ha spiegato il governatore- abbiamo parlato anche di infrastrutture portuali, del Terzo Valico che va avanti come da programma e non è mai stato in discussione. Avremo più dotazioni per le forze dell'ordine anche in Liguria, una prima tranche già dall'autunno di quest'anno. Dei temi che riguardano l'autonomia regionale - ha concluso Toti - parleremo giovedì prossimo a Roma con il ministro Stefani in un incontro già programmato".