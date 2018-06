Conte: presenteremo nuova proposta riforma regolamento Dublino

Roma, 15 giu. - "Abbiamo sempre detto e lo ribadiamo: il regolamento di Dublino deve cambiare, l'Italia è fortemente contraria alla proposta che è in discussione ora e sta preparando una propria proposta che non vede l'ora di condividere con gli amici francesi e con gli altri partner europei per finalizzarla a livello europeo sotto la presidenza austriaca. Serve un radicale cambio di paradigma". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della colazione di lavoro con il presidente francese Macron all'Eliseo.