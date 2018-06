Salvini: a breve sarò in Libia, anche per difendere nostre imprese

Torino, 15 giu. - "A breve sarò in Libia, per motivi di sicurezza, ma soprattutto per difendere le imprese italiane". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dal palco del villaggio Coldiretti a Torino.

"Non pensate che gli altri aiutino per filantropia, si muovono per difendere il gas e l'interesse economico nazionale. Aver detto qualche no negli ultimi giorni, ci ha aperto qualche porta in Europa. Ora vediamo se riusciamo a mettere a punto un documento con tedeschi e olandesi", ha rimarcato Salvini.

"Ci dipingono come egoisti, cinici e fascisti, quando gli italiani hanno fatto molto di più degli altri paesi con i migranti. Quindi voglio far tornare l'Italia ad essere rispettata in Europa", ha concluso.