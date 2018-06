Roma, 15 giu. - "Sono stato in visita all'hotspot di Pozzallo ad ottobre. Ci sono tornato oggi per fare il punto della situazione. Pozzallo resta uno dei migliori esempi di come regole e solidarietà possono coesistere e creare buona accoglienza. Grazie a chi rende tutto questo possibile". Lo scrive su twitter Matteo Orfini, presidente del Pd, oggi in visita a Pozzallo.