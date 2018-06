Parisi:anche a me finanziamenti da Parnasi, me lo presentò Salvini

Roma, 15 giu. - "Anche io sono stato aiutato da Parnasi in campagna elettorale a Milano. L'ho conosciuto proprio in quella campagna elettorale in un pranzo organizzato da Salvini". Lo ha affermato Stefano Parisi, in riferimento alla campagna elettorale per sindaco di Milano che lo aveva visto contrapposto a Giuseppe Sala. "Tutti gli aiuti che abbiamo avuto sono stati super regolari, come quelli di tutti i finanziatori della campagna elettorale mia e di Sala. Quell'aiuto non era in cambio di nulla, c'è l`elenco di tutte le imprese che hanno aiutato sia me che Sala, quindi totale trasparenza", ha spiegato Parisi a Radio Cusano Campus.