Torino, 15 giu. - "E' arrivato il momento di tirare fuori le palle, l'orgoglio e la dignità di un popolo con garbo ed educazione. In questo momento Conte sta incontrando Macron per dirgli non abbiamo bisogno di lezioni da parte di nessuno, chiediamo dignità e aiuto concreto". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, dal palco della Coldiretti a Torino.