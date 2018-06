Stadio Roma, Anzaldi (Pd): Raggi parte lesa? Lo decideranno i pm

Roma, 15 giu. - "Raggi parte lesa? Basta con questa balla, se c'è una parte lesa sono i tifosi. Se la sindaca si è sentita raggirata o calunniata dall'avvocato Lanzalone, o da altri suoi colleghi di partito, lo denunci alla Procura. O forse avrebbe dovuto farlo prima che arrivassero gli arresti, non dopo. Lo decideranno i pm quali sono le parti lese in questa indagine. Intanto hanno convocato Virginia Raggi come persona informata dei fatti e non come vittima". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Se entrerà da testimone - prosegue Anzaldi - e uscirà indagata lo vedremo nelle prossime ore e nelle prossime settimane. E' stata lei a scegliere Lanzalone e dargli tutto il potere, è lei il vertice dell'Amministrazione che ha dato in mano ad un professionista privato tutta la gestione della delicata vicenda dello Stadio, in totale opacità. Oggi sono in discussione i metodi seguiti dalla sua Amministrazione e dal suo partito. Non cerchi di scappare o di giocare all'ennesimo scaricabarile. La responsabilità politica di tutta questa storia è in capo alla sindaca Raggi e al Movimento 5 stelle, i danni li pagano i romani e i romanisti".