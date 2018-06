Stadio Roma,Salvini:Giorgetti? Organizza cena segreta con me...

Torino, 15 giu. - "Con Giorgetti, Sorgane Zanda una cena segreta:io e lui a parlare di calcio". Il Leader della Lega Matteo Salvini, a margine della visita al Villaggio Coldiretti di Torino, ha ironizzato sulla possibilità dio coinvolgimento anche della Lega nell'inchiesta sullo stadio della Roma.

"A parte gli scherzi - ha aggiunto il viceopremier- spero non ci vadano di mezzo i romani. Chi ha sbagliato paghi e spero che lo stadio qualcuno lo costruisca, perché la zona attualmente è in abbandono e merita di essere una zona a disposizione dei cittadini". Infine, "spero che i magistrati facciano in fretta e dicano in fretta se e chi ha sbagliato", è stato l'auspicio di Salvini.