Torino, 15 giu. - "L'incontro con la sindaca Appendino è andato bene: abbiamo parlato dei problemi e delle bellezze della città, di cosa si può fare in più per aiutare i torinesi. Avete un questore in gamba è un prefetto in gamba. Sulla situazione ordine pubblico, Rom, spaccio sono a totale disposizione. Vedremo di aiutare". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al termine dell'incontro con la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino.