Migranti, Martine Aubry: Parigi non ha "lezioni da dare all'Italia"

Parigi, 15 giu. - Il sindaco di Lille, Martine Aubry, del partito socialista, ha duramente criticato oggi il governo francese per la vicenda della nave Aquarius, affermando che Parigi non ha alcuna "lezione da dare all'Italia" in fatto di accoglienza dei migranti.

"Avevamo detto che prendevamo 30.000 rifugiati ma non li abbiamo presi e osiamo dire agli italiani 'siete scandalosi'", ha detto l'ex ministro a margine di una conferenza stampa sulla gestione della città. "La Francia, paese dei diritti dell'uomo, è una di quelle nazioni che ha fatto meno, sia il governo attuale che quello precedente, per i rifugiati. E osiamo dare lezioni all'Italia che è stata sommersa dai rifugiati e ricordo quanto sono stati meravigliosi gli italiani a Lampedusa per mesi e mesi prima di essere sommersi", ha aggiunto Aubry, che critica spesso l'azione del governo di Emmanuel Macron.

"Mi dispiace essere d'accordo con questo tipo (Matteo Salvini ndr) ma ha ragione: si sta zitti quando non si fa il proprio lavoro", ha concluso.