Torino, 15 giu. - "Conte ha fatto bene ad andare da Macron. Se riusciamo a spostare gli hot spot dall'altra parte del Mediterraneo, verso la Libia, sara' un ottimo risultato". Cosi il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Torino, in visita al Villaggio Coldiretti.

"Abbiamo fatto il massimo. Abbiamo fatto in poco tempo quello che gli altri non sono riusciti a fare in anni" ha aggiunto Salvini.