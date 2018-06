Governo, Bonomi: difficile dare valutazione su scelte economiche

Venezia, 15 giu. - Per Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, "è difficile dare valutazione sulle politiche economiche del governo, perche' non sappiamo ancora nulla". Bonomi ne ha parlato, interpellato dai giornalisti, a margine dell'assemblea di fusione delle territoriali Confindustria di Treviso e Padova. "L'unica cosa di cui abbiamo certezza e' il 'contratto', ma a parte i numeri relativi alla dimensione della flat tax non c'e' altro - ha aggiunto Bonomi -, non numeri, non un cronoprogramma. Abbiamo solo annunci, ma diventa difficile fare valutazioni su annunci".