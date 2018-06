Moavero riceve omologo maltese: comune impegno su crisi migranti

Roma, 15 giu. - Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha ricevuto oggi alla Farnesina il suo collega maltese, Carmelo Abela. Nel corso del colloquio, si legge in una nota, è emersa fra l`altro la comune volontà di lavorare insieme in un serrato coordinamento, soprattutto in sede europea, sui temi migratori e nell'ambito della revisione del regolamento di Dublino.

I due ministri hanno altresì ribadito la comune volontà di rafforzare i rapporti bilaterali, ivi incluso un approfondimento della collaborazione giudiziaria e altri temi di interesse bilaterale.