Genova, Salvini: da madre 20enne ucciso da agente no a incontro

Genova, 15 giu. - "Naturalmente avevo dato disponibilità ad incontrare anche i parenti del defunto che hanno fatto altre scelte che non giudico. Non mi permetto di commentare una mamma che ha perso il figlio, posso solo pregare". Lo ha detto oggi a Genova il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo aver incontrato i due poliziotti coinvolti nella vicenda di via Borzoli, dove domenica scorsa un 20enne ecuadoriano è stato ucciso da un agente dopo aver aggredito a coltellate un collega.

"Probabilmente -ha concluso Salvini parlando della sperimentazione dei taser che partirà nelle prossime settimane- con una dotazione del genere a Genova sarebbe finita in un modo diverso".