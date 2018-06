Migranti, Silli (Fi): Francia ipocrita e arrogante

Roma, 15 giu. - "Ipocrisia e arroganza sono la cifra della politica della Francia nei confronti del nostro Paese: chiediamo al governo di reagire con forza allo sberleffo transalpino, che avrebbe ingaggiato una polizia privata per sorvegliare i confini. Se quel che sta emergendo in queste ore dalle indiscrezioni di stampa fosse vero, dovremmo chiedere conto alla Francia nelle sedi europee preposte: quelle della giustizia". Lo afferma, in una nota, Giorgio Silli, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale immigrazione del movimento azzurro.

"Un articolo de 'La Stampa', stamane - continua -, racconta come nella stazione ligure di Ventimiglia, la Sncf (società d'Oltralpe che gestisce il trasporto ferroviario) abbia ingaggiato guardie armate di una società italiana per evitare che migranti irregolari salgano sui treni diretti in Francia. Macron, per evitare di infrangere la legge invadendo il nostro territorio come è già accaduto, si sarebbe dotato dunque di una polizia privata che agisce per sopperire alle carenze dei nostri controlli. Altro che incontri istituzionali: il primo ministro italiano si occupi di sollevare e risolvere immediatamente questo ennesimo caso di umiliazione perpetrato nel nome dell'ipocrisia francese. Siamo stanchi delle scuse a parole - conclude Silli -, non bastano più: la Francia rivela la sua natura imperialista".