Mattarella: percorso donne completato quando premier o... -2

Roma, 15 giu. - Mattarella ha quindi sottolineato come "la varietà dei campi d'impegno delle donne premiate dimostri quanto il nostro Paese stia crescendo velocemente nella dimensione femminile, nel protagonismo femminile, che ogni tanto ha qualche battuta d'arresto, ma è comunque un moto inarrestabile, per fortuna".

Il capo dello Stato ha quindi ricordato che oggi non era presente alla cerimonia al Quirinale la prima donna eletta presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, perchè impegnata in una missione all'estero e questo, ha sottolineato il presidente, "è un dato emblematico e molto forte". "Oltre cinquecento donne premiate in questi trent'anni sono un bel traguardo e mi rendo conto che sia sempre più difficile fare una selezione, questo è il dato più importante e significativo ed è rappresentato in tutti i campi in cui voi eccellete", ha concluso, sottolineando che "la Fondazione in trent'anni ha accompagnato, contribuito a sollecitare e a far crescere questo movimento. Ciò è veramente prezioso. Complimenti. Grazie e auguri, perché dietro ognuna di voi vi è una quantità di altre donne che svolgono in maniera esemplare, da protagonista, il loro compito".