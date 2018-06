De Petris (Leu): dato giovani Neet fallimento di politiche lavoro

Roma, 15 giu. - "Non è un'immagine gratificante quella che emerge dai nuovi dati diffusi dall'Eurostat: dalla gravissima situazione dei Neet, giovani tra i 18 e 24 anni che non hanno un lavoro, né sono all'interno di un percorso di studi, emerge tutto il fallimento delle politiche sul lavoro adottate da chi ha governato negli ultimi vent'anni". Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto, commentando i dati dell'Eurostat sui Neet che vedono l'Italia maglia nera nell'Ue, con una percentuale del 25,7% (era il 26% nel 2016), a fronte di una media europea del 14,3%.

"Ha ragione il Papa - prosegue De Petris - nel nostro Paese è stata cancellata anche la speranza, primo diritto umano dei giovani. Da tempo si è rotto un patto generazionale, negli anni hanno smantellamento pezzo per pezzo lo Statuto dei lavoratori, taglio dei salari, precarizzazione contrattuale col Jobs Act, provvedimenti volti a rendere povero perfino chi un lavoro ce l'ha. In questa situazione, i giovani sono indubbiamente quelli che pagano il prezzo più alto, sempre più scoraggiati, privati dell'esperienza che solo il lavoro può dare e quindi con enormi difficoltà perfino ad affacciarsi nel mondo del lavoro. Vediamo se il Governo del cambiamento riuscirà davvero a 'cambiare' qualcosa. Dopo le parole in campagna elettorale - conclude De Petris - ora aspettiamo il ministro del Lavoro alla prova dei fatti".