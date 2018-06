Urso (Fdi): discutibile retromarcia Raggi su via Almirante a Roma

Roma, 15 giu. - "Ma che brava questa Raggi che nel giorno dell'incontro per lo scandalo dello stadio della Roma, in cui emerge la corruzione grillina, si prende la sua rivincita contro la memoria di Giorgio Almirante, campione di onestà in politica. Raggi non decide contro i corrotti, solo contro gli onesti". È quanto dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso, che giudica "discutibile la retromarcia" della sindaca di Roma sulla scelta di intitolare una strada all'ex segretario missino.