Di Giorgi (Pd): Raggi ci ripensa a via Almirante, ma vergogna resta

Roma, 15 giu. - "La sindaca Raggi ci ripensa, anche se ancora ieri, intervistata da Vespa su Rai1, invece di indignarsi, risponde che vuole rispettare la decisione del Consiglio comunale e quindi della sua maggioranza a 5 Stelle di intitolare una strada a Giorgio Almirante. Una vergogna, questo atto di indirizzo votato in Campidoglio, che si aggiunge alle altre 'vergogne' di questi giorni contro i diritti umani calpestati in mezzo al mare da Salvini e dalla sua Lega e da Toninelli, ministro pentastellato delle Infrastrutture e dei porti". Così la deputata Pd Rosa Maria Di Giorgi, in un post sul suo profilo Facebook.