Lavoro, Rampelli (FdI): il Pd ha lasciato solo macerie

Roma, 15 giu. - "I dati di Eurostat sul primato italiano relativo ai 'Neet' si associa all'aumento della disoccupazione giovanile certificato dall'Istat qualche giorno fa. Il Partito Democratico in cinque anni di governo ha lasciato soltanto macerie. Ci auguriamo che il nuovo esecutivo sappia cogliere l'esigenza di forte rinnovamento sulle politiche per il lavoro. Cambiare radicalmente rotta per quei giovani che da troppo tempo attendono di essere valorizzati". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera, esponente di Fratelli d`Italia, Fabio Rampelli.