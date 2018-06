Fontana: con taser a polizia Fi vince battaglia, ora le bodycam

Roma, 15 giu. - "Grazie alle norme proposte da Forza Italia, approvate dal Parlamento, e all'insistenza con cui abbiamo portato avanti questa battaglia, finalmente il ministro Matteo Salvini ha confermato che le Forze di Polizia saranno dotate della pistola elettrica. Chiediamo al ministro, a cui diamo atto di aver vinto i pregiudizi ideologici della sinistra, di verificare una rapida applicazione al fine di superare anche gli ostacoli delle burocrazie ministeriali che hanno bloccato fino ad ora la dotazione del taser. Un arma non letale, utilizzata in tutto il mondo, come strumento salvavita in grado di preservare l`incolumità sia degli agenti che dei fermati". Lo dichiara in una nota Gregorio Fontana, deputato di Forza Italia, che rilancia: "Ora il prossimo passaggio da compiere è aprire alla sperimentazione delle bodycam, ossia delle telecamere sulla divisa, strumento di trasparenza in grado di documentare, in particolare nei servizi di ordine pubblico, tutte le azioni e le attività".