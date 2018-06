Lega, senatori Pd: interrogazione su associazione "Più voci"

Roma, 15 giu. - Dopo che il settimanale L'Espresso ha sollevato nei mesi scorsi "il caso dell'associazione 'Più voci' che, secondo le ricostruzioni giornalistiche, sarebbe stata usata dalla Lega per ricevere finanziamenti da destinare a società controllate dallo stesso partito, al fine di evitare il passaggio di fondi sui conti correnti intestati al partito", i senatori del Pd Antonio Misiani, Franco Mirabelli, Monica Cirinnà e Alessandro Alfieri hanno rivolto su questo tema una interrogazione al ministro dell'Interno e al ministro della Giustizia.

Nell'interrogazione, in cui si mette in evidenza come 'Più voci' sia stata costituita da Giulio Centemero, tesoriere della Lega, e da Alberto Di Rubbia e Andrea Manzoni, figure molto vicine a Matteo Salvini, e come, sempre secondo le ricostruzioni de L'Espresso, sul conto dell'associazione siano transitati bonifici di diverse provenienze, anche a nome del costruttore Parnasi, coinvolto ora nell'inchiesta sullo Stadio della Roma, che sarebbero serviti a finanziare attività di comunicazione politica di emittenti e testate di proprietà della Lega, si chiede di sapere: "Se il Governo non ravvisi in una tale gestione delle risorse del partito, quantomeno opaca, gli estremi di ipotesi di reato; se il Governo non ritenga palesemente inopportuno il fatto che Manzoni e Di Rubba nei loro attuali ruoli, rispettivamente, di direttore amministrativo del Gruppo parlamentare della Lega della Camera dei deputati e di revisore contabile del Gruppo parlamentare della Lega del Senato, ricoprano incarichi che comportano la gestione di finanziamenti privati, nella maggior parte dei casi di ignota provenienza; quali siano le valutazioni del Governo in merito al doppio ruolo di Manzoni quale direttore amministrativo del Gruppo parlamentare della Lega della Camera dei deputati e amministratore unico della Fin Group, nonché cofondatore dell'associazione 'Più voci' le cui finalità non propriamente trasparenti sono state dimostrate in premessa; quali iniziative urgenti il Governo ritenga doveroso adottare al fine di garantire una gestione del denaro pubblico assolutamente trasparente e rispettosa della normativa vigente in materia".