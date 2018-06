Fi: Conte premier non eletto cerca accredito a Parigi e Berlino

Roma, 15 giu. - "Lo schema dei Presidenti del Consiglio non eletti dagli Italiani è sempre lo stesso. Appena nominati vanno a Parigi e Berlino per farsi accreditare dalle principali cancellerie europee. Conte ovviamente ha deciso di non fare eccezione. Questo nonostante il comportamento dei francesi di questi giorni gli avesse offerto la possibilità di provare a dimostrarsi diverso". Lo afferma in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia.

"In effetti candidarsi e farsi eleggere dagli Italiani è molto più difficile e complicato che andare a Parigi e Berlino. Per farsi votare dagli italiani - prosegue Marin - Conte avrebbe dovuto farsi conoscere e apprezzare. Avere delle idee e dei progetti per l'Italia. In tutta evidenza non ce l'avrebbe fatta. Allora meglio occupare il tempo con qualche viaggio in Europa senza dire agli Italiani nulla su cosa questo governo voglia fare su pensioni, lavoro, sanità, disoccupazione, infrastrutture, imprese. Come a voler nascondere la polvere sotto il tappeto. Gli italiani meritano e vogliono altro".