Parigi, 15 giu. - L`obiettivo della delegazione italiana, secondo quanto si apprende, resta quello di mettere al sicuro le vite umane ma riducendo le partenze dalle coste nordafricane. Il concetto che si chiede oggi alla presidenza francese e più in generale all`Europa di condividere è che i migranti che arrivano in Italia arrivano in Europa e la loro gestione non può essere un problema solo italiano.