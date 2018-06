Migranti, Salvini: la Chiesa mi ha chiesto di andare avanti

Genova, 15 giu. - "Qualcuno, ovviamente non farò i nomi neanche sotto tortura, mi ha contattato per chiedermi di andare avanti sulla strada cominciata. Questo, al di là del fatto che si sia credenti o non credenti, mi fa piacere perché il diritto a emigrare va contemperato con il diritto di non emigrare". Lo ha detto oggi a Genova il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo ad una giornalista che gli chiedeva se fosse stato contattato da esponenti della Chiesa italiana per parlare della politica del governo sui migranti.