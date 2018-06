Roma, 15 giu. - "A Pozzallo, insieme al bravo e coraggioso sindaco Roberto Ammatuna per incontrare operatori che si impegnano per accogliere e soccorrere migranti. Questo il volto che il nostro paese dovrebbe mostrare. Quello bello che pratica solidarietà e tiene alto l'onore dell'Italia". Così su Twitter Matteo Orfini, presidente del Pd, oggi in visita a Pozzallo (RG).