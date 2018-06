Stefani (Lega) presenta pdl: stop pene alternative per recidivi

Roma, 15 giu. - "Se sbagliare è umano, persevare è diabolico. Moltissimi casi di cronaca hanno dimostrato che con i recidivi l'istituto delle pene alternative non funziona. Noi pensiamo che chi continua a commettere dolosamente reati della stessa specie non meriti sconti, ma debba essere sbattuto in galera. La proposta di legge che ho depositato è in funzione special-preventiva. Chiederò di farla calendarizzare non appena possibile in Commissione". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Alberto Stefani, il quale ha depositato una proposta di legge che prevede che il condannato non goda più della possibilità di misure alternative già al momento della recidiva, "non di certo dopo la recidiva reiterata di cui al comma 7-bis dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354".