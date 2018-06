Genova, 15 giu. - "La sperimentazione del taser non è una scelta dello sceriffo Salvini che ha solo l'onore di mettere la firma finale su un percorso già avviato. Lo usano in tanti Paesi europei civili e anche la Francia, quindi su questo Macron non potrà criticarci". Lo ha detto questa mattina a Genova il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.