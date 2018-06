Gentiloni avvisa governo: non cercate guai, diavolo Merkel è... -2

Roma, 15 giu. - L'Italia, ha spiegato più in generale Gentiloni prendendo spunto dal tema dell'integrazione europea dei Paesi balcanici occidentali, "è andata verso l'apertura e si è fatta promotrice dell'idea di diversi livelli di integrazione con i nostri alleati storici nell'Unione europea".

Per Gentiloni "gli interessi nazionali del nostro Paese si tutelano con la credibilità, con la capacità di promuovere alleanze, con l'autorevolezza, con i nostri risultati e non con gli slogan e con l'ostilità verso i Paesi a noi vicini. Non con la concessione al sovranismo".