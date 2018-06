Gentiloni avvisa governo:non cercate guai,diavolo Merkel è partner

Roma, 15 giu. - Sull'emergenza migranti "c'è molto da fare con il sostegno più attivo dell'Unione europea, non solo della Commissione. Ci troveremo a lavorare più con il 'diavolo' Merkel che con i Paesi che vengono osannati dal governo (i sovranisti - ndr) ma che sono di diverso avviso sulla materia". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo alla presentazione di un libro e invitando il governo a "fare attenzione" perché "a colpi di slogan, se ci attiviamo a seminare paura, ostilità non aiutiamo a fare meglio. Un Paese in cerca di guai - ha sostenuto - non è un Paese più sicuro"