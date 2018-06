Stadio Roma, Salvini: cena Giorgetti-Parnasi? Che ne so

Genova, 15 giu. - "Che ne so della cena tra Giorgetti e Parnasi". Lo ha detto oggi a Genova il ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo alla domanda di un giornalista sull'inchiesta sul nuovo stadio della Roma.

"Anche io in passato e mi autodenuncio - ha sottolineato Salvini - ero andato a vedere una partita con Parnasi: non faccio il giudice, se ha commesso reati è giusto che paghi. Lo conosco come persona corretta e simpatica ma - ha concluso il ministro dell'Interno - non spetta a me giudicare".