Morassut (pd): Lanzalone uomo lobby M5s, cambiare legge su nomine

Roma, 15 giu. - "Lanzalone era stato nominato all`Acea senza una valutazione di merito ma soprattutto perché legato ad una lobby politica, quella del giro stellato e (a quanto pare) di Grillo. Il suo caso non è isolato, le nomine in Italia si fanno così e i Cinque Stelle si sono dimostrati campioni di lottizzazione". Lo scrive in una nota il deputato del Partito Democratico e membro della Direzione Nazionale, Roberto Morassut.

"A gestire le strutture pubbliche - spiega Morassut - le Asl, le aziende partecipate, gli enti vengono mandate ancora persone che rispondono quasi sempre (se non sempre) a lobby politiche o di interesse, a correnti di partito, a gruppi di pressione più o meno influenti. Così non si può continuare. Il sistema va cambiato e per farlo basta modificare un articolo del codice civile (Art. 2449) introducendo semplicemente lo strumento del concorso per evidenza pubblica al fine di selezionare cerchie ristrette di nomi all`interno delle quali, come prevede l`ordinamento, sindaci, ministri e presidenti di regione potrebbero scegliere".

"In questo modo - continua - sarebbe salvo il potere di scelta delle figure istituzionali e la possibilità per tutti i migliori professionisti di contribuire alla buona amministrazione di Asl, aziende pubbliche e partecipate o altri enti, principalmente sulla base di esperienza, merito e professionalità e senza essere per forza legati ad un carro correntizio, lobbistico o di interesse. Sarebbe davvero una rivoluzione civile con un atto semplice.

"Per questo - conclude Morassut - già dal 2013 ho presentato una proposta di legge che è in commissione affari costituzionali. Del resto si tratterebbe di una riforma perfettamente coerente con le normative europee in materia di gestione dei servizi. Il mercato e la libera concorrenza deve valere infatti non solo per le merci ed il mercato ma anche per le professioni".