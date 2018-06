Genova, 15 giu. - "Conto di tornare a Genova nella zona della Maddalena a guardare i lavori per riassegnare negozi e appartamenti sequestrati alla mafia nel centro storico. Ho intenzione di potenziare l'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, darò uomini e soldi per rendere chiaro che a Genova come a Milano la mafia perde e lo Stato vince". Lo ha detto questa mattina a Genova il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.