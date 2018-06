Fondi Lega,Salvini a Genova:con inchiesta perdono tempo e denaro

Genova, 15 giu. - "Su Genova mi spiace si stiano perdendo tempo e denari pubblici: ho visto che stanno cercando conti correnti in Europa che non esistono e si sono perquisite banche in cui non abbiamo denaro da anni. Spero che chiudano in fretta, si è già perso troppo tempo e siamo assolutamente tranquilli". Lo ha detto questa mattina a Genova il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sui fondi della Lega.

"Spero -ha concluso il ministro dell'Interno- che si chiuda presto anche a Roma e che a livello generale si riescano a dare tempi adeguati alla giustizia".